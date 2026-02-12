ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子モーグル日本代表の中尾春香（24）が、インターネット上で注目を集めている。女子モーグル決勝1回目が2026年2月11日に行われ、中尾は17位となり、上位８人で行われる決勝２回目に進むことはできなかった。「中尾春香選手のビジュが良すぎて横転」スポーツ紙の報道によると、大阪府出身の中尾は中学1年生の時にモーグルを始めたという。これまで、ワールドカップや世界選手権などの