【マクドナルド】では、「クレヨンしんちゃん」のおもちゃがついた「ハッピーセット®」が2026年1月16日より登場しました。第1弾、第2弾と形や遊び方が異なる各3種類、合計6種類のおもちゃが登場し、1月30日からは6種類すべてのおもちゃが対象になる第3弾がスタート。今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんが実際に手に入れた、「クレヨンしんちゃん」のおもちゃをご紹介します。可愛くて遊べるハッピ&