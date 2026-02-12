中国勢が下位独占の惨状に危機感中国スーパーリーグ王者の上海海港は2月11日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の第7節で韓国の江原FCと対戦し、0-0で引き分けた。この結果、上海海港のグループステージ敗退が決定。中国メディア「捜狐」は「上海海港も勝てなかった」と伝え、アジアの舞台で苦戦を強いられる現状を厳しく報じている。試合は膠着状態が続き、上海海港は最後まで相手ゴールを割ることができなかった。こ