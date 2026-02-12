ブンデスにフィットするザンクトパウリ安藤智哉日本代表DF安藤智哉は、今冬の移籍市場でアビスパ福岡からドイツ1部ザンクトパウリへ完全移籍した。ここまで公式戦5試合に出場し、スタメンの座を手にしつつある安藤には、SNS上でも「マジで早くフィットしてるね！」といった声も寄せられている。27歳の安藤は、1月17日に行われたブンデスリーガ第18節のドルトムント戦（2-3）に後半19分から途中出場して欧州でのキャリアをスタ