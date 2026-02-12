高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第94回）が12日に放送され、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の成長が描かれると、ネット上には「素晴らしい！」「もう百点満点」「泣けた」などの反響が寄せられた。【写真】トキに封筒を手渡す三之丞ヘブン（トミー・バストウ）を松江に留めるため、錦織（吉沢亮）は連日、あの手この手のアプロー