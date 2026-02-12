関西Jr.の大西風雅(21)が、芝居にバラエティーに大活躍している。今月22日から「大阪松竹座さよなら公演 epilogue 〜ありがとう松竹座〜」（3月19日まで）がスタート。「もちろん楽しいこともありますけど、しんどいことの方が多いぐらい。基礎を作ってくれた場所」と感謝する。岡粼彪太郎（21）とパーソナリティーを務めるMBSラジオ「ヤングタウンNEXT」（水曜・後9時）の裏側についても教えてくれた。―受験を控えてい