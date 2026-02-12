4人組グループ・Aぇ! groupが、20日発売の『Myojo』（みょうじょう／集英社刊）4月号の通常版とちっこい版の2パターンで表紙を飾る。結成8年目を迎えた同グループが、中面12ページの特集や厚紙カードにも登場。通常版の裏表紙には、ジュニア大賞の目玉部門『恋人にしたい』で頂点に立った“王者”が登場し、タキシード姿でスペシャルショットを披露。ちっこい版の裏表紙には、注目部門『いちばんいいコンビ』で1位に輝いた“最強