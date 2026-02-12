衆院選で大敗した中道改革連合は12日、新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙を告示しました。中道の党本部前から中継です。衆院選での大敗から4日、12日告示、13日投開票という異例の代表選になりました。国会召集を来週に控えた厳しい日程の中、党の行く末を決める選択にもなります。代表選に立候補を届け出たのは、立憲民主党出身の元総務政務官・階猛氏と、立憲の元幹事長・小川淳也氏の二人で、一騎打ちの構図が固まりました。階猛