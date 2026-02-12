ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が、18日発売の週刊グラビア誌『anan』2484号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙を飾る。エモーショナルに鳴り響くRIIZEの音楽のようにポップでクールな洗練された姿を披露する。【ライブ写真】幻想的な雰囲気…！立ち姿も美しいRIIZERIIZE は、2023年に韓国デビュー、24年に日本デビューを果たした。同誌発売日には、ニューシングル「All of You」をリリースし、2月21日から23