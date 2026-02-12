中道の長妻昭衆院議員が１１日、ＴＯＫＹＯＭＸ「堀潤ＬｉｖｅＪｕｎｃｔｉｏｎ」に出演。衆院選での中道の敗因を語った。長妻氏は小選挙区では敗れたものの、自民党から比例議席を譲られる形で比例当選。「大変な選挙でありまして、本当にその中にあっても応援いただいた皆様に感謝とともに、結果を出せなかったことに深くおわびを申し上げます」と謝罪した。０９年の民主党政権誕生時には、今回と逆で民主党が３０８議