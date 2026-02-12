お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、14日に放送される。アンコール放送となる今回は本田技術研究所で長年、エンジニアを務めた自動車エンジニアの浅木泰昭氏を迎える。【最新番組カット】おぎやはぎが感心…32年前のホンダ“ミニバンブームの先駆車”の全貌浅木氏の過去の愛車を振り返ってみると、見事にホンダ車がズラリ。