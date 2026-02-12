砺波市は、市内で回収されたプラスチックごみを原料にしたごみ袋を作り、市内の美化活動に役立てます。ごみ袋は砺波市内で回収された廃プラスチックをもとに作られ、青色が燃えるごみ専用、色が付いていないものが燃えないごみ専用で、容量は10リットル、それぞれ2万1000枚が作られました。このごみ袋は、砺波市内で毎年春に行われているごみゼロ運動にあわせて各世帯に配られ、町内会単位でごみ拾いをした際にこの袋にごみを入れ