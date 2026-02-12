神奈川県横浜市の動物園「よこはま動物園ズーラシア」は、2021年より同施設で飼育していたホッキョクグマの「ゴーゴ」が死亡したと9日に発表した。 ズーラシアの公式HPによると、ゴーゴは8日に徳島県の「とくしま動物園」へ移送されるため麻酔をかけた後、呼吸停止および心停止となったことを確認。心臓マッサージを含む救命処置を行ったが死亡したという。 ゴーゴに持病はなく、死亡した当