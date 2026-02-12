リオ五輪女子レスリング金メダリストの登坂絵莉が12日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（HP）で予選7位に入った平野歩夢について、「尋常じゃない挑戦」と評した。予選は「生で見たい」と思い、この日朝3時30分に起きてテレビで見ていたという。「ケガをしているとは思えないようなパフォーマンス。本当にすごい」と驚いていた。前回2022年の北京