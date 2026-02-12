けさの県内は各地で冷え込み霧が発生しました。この影響で電車の架線が凍結し列車の運転見合わせや遅れがでました。けさの県内は、最低気温が富山市で氷点下1.7度、高岡市伏木で氷点下2.9度などと各地で冷え込み濃い霧が立ち込めました。このため万葉線では架線についた水滴が凍結してパンタグラフへの通電が正常にできなくなり、始発から大幅に遅れがでたほか、午前7時半ごろからおよそ2時間にわたり全線で運転を見合わせました。