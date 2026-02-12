演歌歌手の市川由紀乃（50）が5月13日に、26年の勝負曲「ちりぬるを」をリリースすることが12日、分かった。タイトルは、いろは歌の冒頭“色は匂へど散りぬるを”に由来。このタイトルを聞いた時、「身体に電流が走ったような衝撃を受けました」。また、曲が始まると、まるで舞台の幕が上がるような映像が浮かんできたという。作家陣は前作「朧」を踏襲し作詩松井五郎氏、作曲幸耕平氏、編曲は昨年の第67回日本レコード大賞で編曲