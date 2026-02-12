譲渡会で震えていた保護犬が勇気を出してそばにきてくれたので、家族になることを決意したら…？素敵な出会いとお迎えから数日後の様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万6000回再生を突破しています。 【動画：譲渡会で『悲しげな顔』で震える保護犬→勇気を振り絞って近寄ってきてくれて…お迎えして数日後の『現在』】 譲渡会で震えていた保護犬 Instagramアカウント「laho.kaninchen」に投稿されたのは、6歳の保護犬「