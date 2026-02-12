ポケモンセンターオンラインは、『Pokémon LEGENDS Z-A』で新たに登場した「メガカイリュー」のぬいぐるみの取り扱いを開始した。価格は5,500円（税込）で、本日2月12日より予約受付を開始している。 （関連：【画像】抱きつきたい！メガカイリューの“BIGサイズ”ぬいぐるみ） 「メガカイリュー」は、「ポケモン」シリーズ初期から登場するドラゴンポケモン・カイリューがメガ