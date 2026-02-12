イギリス内務省は、電子渡航認証（ETA、Electronic Travel Authorisation）の取得を、2月25日から必須とする。ビザを必要としない国からの渡航者のうち、6か月以下の旅行・親族訪問・旅行・留学目的の滞在、3か月以下のクリエイティブワーカービザの優遇措置での滞在、専門的職業（Permitted Paid Engagement）での滞在、入国の上での乗り継ぎが対象となる。取得していない場合、航空便に搭乗できない。料金は16ポンドで、審査日数