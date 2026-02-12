原宿・竹下通りの地下に、新たなエンターテインメント空間「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」が2026年2月13日（金）にグランドオープンします。総合プロデュースおよびクリエイティブディレクションを手がけるのは、原宿カルチャーを世界へ発信してきたアーティスト、増田セバスチャン。ショー、音楽、フード、ゲームが連続する“回遊型ライブエンターテインメント体験”として構築されています。photo by ©FASHION HEADLI