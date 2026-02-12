海自の主力艦が東京湾に出現東京湾フェリーは2026年2月9日、航行中のフェリーから海上自衛隊のイージス艦を捉えた画像を公式Xで公開しました。【画像】おお！これが航行中のフェリーと遭遇した「海自のイージス艦」です東京湾フェリーは、神奈川県の久里浜港（横須賀市）と千葉県の金谷港（富津市）を結ぶ短距離航路で、所要時間は約40分程度です。運が良ければ横須賀基地に出入りする軍艦を見ることもでき、撮影を目的に乗船