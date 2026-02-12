KDDIと沖縄セルラーは10日、auとUQ mobileで提供している「副回線サービス」について、「副回線サービス（一般）」（月額429円）の提供を終了すると発表した。新規受付は2月25日まで、サービスの提供は8月31日まで。 また、ソフトバンクも副回線サービス（月額429円）の終了を発表した。新規受付は2月24日まで、サービスの提供は8月24日まで。 副回線サービスは、通信障