これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、岩船地域と佐渡に波浪注意報、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。 佐渡や岩船地域の沿岸部では、今夜遅くまで高波に注意してください。 ◆12日(木)これからの天気 中越や下越を中心に、雨雲や雪雲がかかりやすいでしょう。 夕方からは、県内の広い範囲で雨や雪が降りそうです。 沿岸部を中心に西寄りの風が強めに吹く見込みです。 降水確率は、午後6時