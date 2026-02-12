ベンネマルスはがっくりと肩を落とした(C)Getty Imagesあまりに残酷すぎる幕切れだ。現地時間2月11日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート男子1000mがミラノ・スピードスケートスタジアムで行われ、11組に登場した世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）は、同走の廉子文（中国）と接触。クロッシングゾーンで進路妨害され、その非情な結末が波紋を呼んでいる。 【関連記事】「涙すら出ない」“異例”の規則