下松市の新年度予算案が5日発表されました。一般会計の総額は268億5000万円で3年連続で過去最大となっています。下松市の新年度当初予算案は一般会計が268億5000万円で前の年度と比べて8億3000万円、率にして3.2％上回り過去最大となりました。（国井益雄市長）「暮らしの安全安心対策の充実・強化・産官民による魅力あるまちづくりの推進の政策実現に向けて、予算編成作業を行った」主な新規事業は48件で、国の重点支援地方交付金