ドジャースがフィリップスを再獲得した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間2月11日、昨年11月にノンテンダーFAとなったエバン・フィリップスと1年650万ドル（約10億円）で契約合意したと発表した。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せたドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャース、重大な懸念を抱えつつもエバン・フィリップスと予想外の大型契約で再獲得」と題した記事を掲載し