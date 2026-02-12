上空寒気や湿った空気の影響で、きょう12日（木）からあす13日（金）にかけて、北日本では日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。雷を伴った雪や雨の降る所もある見込みです。北陸ではきょうは雨や雪の降る所がありますが、あすは天気が回復に向かうでしょう。その他の地域はあすにかけて高気圧に覆われて概ね晴れますが、関東から東海や近畿北部から山陰では雲の広がる時間帯もありそうです。あすの最高気温は全国的に平年並みか