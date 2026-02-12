ソフトバンク・王貞治球団会長がＷＢＣ日本代表の連覇に期待した。「日本の選手は日の丸をつけると強くなるから。自分のことじゃないからね」と、第１回のＷＢＣで監督として世界一に導いただけに、実感がこもっていた。小久保監督も侍ジャパンの合宿でチームを離れるＷＢＣ組の近藤、牧原、周東と握手して激励した。