１１月に巨人を退団したオコエ瑠偉外野手（２８）が、メキシコリーグのモンテレイ・サルタンズに加入したことを１１日（日本時間１２日）、同球団が発表し、「優勝のためにチームの戦力強化を図る」と説明した。オコエは、楽天から現役ドラフトで巨人加入３年目の昨季、６１試合に出場し、打率２割４分６厘をマーク。代打、代走など途中出場でも結果を残し、走攻守三拍子そろった貴重なユーティリティープレーヤーとして存在感