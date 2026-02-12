３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選出されていた西武・平良海馬投手（２６）が「左ふくらはぎの肉離れ」のため辞退し、代替選手として楽天・藤平尚真投手（２７）が選出されたことが１０に日本野球機構（ＮＰＢ）から発表された。井端弘和監督（５０）が藤平をチョイスした背景を侍ジャパン担当・長井毅記者がひもといた。＊＊＊＊＊平良の負傷を受け、代替選手の選定にあ