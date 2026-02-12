巨人の佐々木俊輔外野手が１２日、日韓レジェンド塾の門下生となった。サンマリンスタジアムでの全体練習。まずはティー打撃中に歩み寄ってきた李承ヨプ打撃コーチから助言を受けた。続いてフリー打撃中にはケージ裏で見守っていた松井秀喜臨時コーチからアドバイス。昨季ＣＳでプロ初本塁打を放った期待の３年目が、レジェンド打者から貪欲に吸収している。