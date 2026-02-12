リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが、プレミアリーグ通算アシスト数で7位タイに浮上した。11日、同リーグ公式サイトが伝えている。サラーは11日に行われたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦に先発出場すると、0−0で迎えた61分にコーナーキックからフィルジル・ファン・ダイクの先制点を演出。その後、今季リーグ戦では初先発を飾っていた遠藤航が負傷交代を余儀なくされるアクシデントも発生した