「何度言ってもゲームをやめない」。そんなとき、一方的に制約を与えると事態はかえって悪化するかもしれません。自身もかつてゲーム依存症に苦しんだ過去を持つ、米国の精神科医アーロック・カジアーノ博士。その著書『なぜ、子どもはスマホやゲームから離れられないのか～わが子をゲーム依存にしない親子コミュニケーション』には、悩める親へのヒントが詰まっていました。当事