昨年６月に第２子を出産したモデルで女優の朝比奈彩が１１日までにＳＮＳを更新。ドレス姿のオフショットが話題になっている。自身のインスタグラムにイベントオフショットを公開した。右肩が大胆にあらわになっている特徴的な黒のドレスを着用。黒のハイヒールを合わせ、洗礼されたブラックコーデで大人な雰囲気を演出した。朝比奈は「本日は＠ｌａｄｅｒａｃｈ．ｊｐのイベントに出演しました！」と報告すると、続けて「