ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプは１１日、予選が行われ、日本勢は４人全員が上位１２人による決勝に進出した。戸塚優斗（ヨネックス）が９１・２５点の２位で突破。山田琉聖（ＪＷＳＣ）は９０・２５点で３位、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は８７・５０点で５位、連覇を狙う平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８５・５０点で７位だった。決勝は１３日に行われる。◇「ここ数大会で一番レベルが高い予選だっ