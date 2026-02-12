リヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクが、難航不落のスタジアム・オブ・ライトでの勝利を誇った。リヴァプールは11日、プレミアリーグ第26節でサンダーランドと対戦。今シーズンここまでホーム無敗を誇った難敵相手に1−0の勝利を収め、1−2の逆転負けを喫したマンチェスター・シティ戦からバウンスバックを果たした。ボールを保持しながらも攻めあぐねた前半を経て、後半は押し込まれる入りとなったが、61分にFWモハ