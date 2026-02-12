タレント小島瑠璃子（32）が12日までにインスタグラムのストーリーズを更新。ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）でメダルを獲得した選手から連絡を受けたことを明かし、感激をつづった。小島は「信じられないことがおきたー」と切り出し、「イタリアでメダルとってからまだ数時間しか経ってない中テレビ電話くれたー」と驚いた出来事について記述。「もう号泣」とつづった。選手の名前などは出していないが「おめでとう。感