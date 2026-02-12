昨年6月に解散した「TOKIO」の国分太一（51）が12日、代理人の菰田優弁護士を通じて報道各社にファクスを送信し、日本テレビ福田博之社長と面会したことを報告した。「私、国分太一は昨年6月に日本テレビ放送網株式会社（日本テレビ）より私が行ったコンプライアンスに反する行為を理由に『ザ！鉄腕！DASH!!』からの降板を通告されて以降、日本テレビに対して番組降板の判断に至った事実関係の確認とともに、ご迷惑をおかけした関