幼い時期から火事の怖さを知ってもらおうと、石川県能美市の消防職員が、寸劇を通して子どもたちに防火を呼び掛けました。石川県能美市の保育園で、消防職員が演じているのは「消防寸劇」。火事が起きた時には、“おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない”の頭文字を取った避難方法「おはしも」を題材に、子どもたちにも分かりやすく仕立てた寸劇です。 園児は：「面白かった。サトシがでっかい声してた」「火事のとき