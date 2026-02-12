立憲民主党石川県連は衆院選の結果を受け、党本部に中道改革連合の今後の方向性について、説明を求めることとなりました。今回の衆院選で石川3区に中道から出馬した近藤和也氏は、比例復活を果たしたものの、中道全体としては公示前から120近くの議席を失いました。11日の立憲民主党石川県連の常任幹事会では、今後に対する不安の声や中道の方向性が見えないなどといった意見が上がり、党本部に説明を求めることとなりました。