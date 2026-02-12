【モデルプレス＝2026/02/12】元AKB48でタレントの板野友美が2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。4歳の娘からもらったラブレターを公開した。【写真】34歳元AKB「イラストも可愛い」4歳娘からの英語ラブレター◆板野友美、娘からのイラスト公開板野は「娘から」とつづり、大きな赤いハートが描かれたイラストを投稿。ハートの周りには娘のものと思われる字で「For Mama and Papa」「I LOVE」と、両親への愛に溢れたメッ