IVEのガウルとレイが、音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）のスペシャルMCを務める。所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、ガウルとレイは本日（2月12日）午後6時から韓国で放送される「M COUNTDOWN」にスペシャルMCとして出演する。【写真】「伝説だ」レイ、意外な“ボリューム感”ガウルは昨年2月、音楽番組のスペシャルMCとして初MCに挑戦し、安定した進行力を証明した。ハキハキとした話し方と機転の利いたリアクショ