焼肉チェーン「安楽亭」は、2026年2月12日（木）から、「赤い誘惑 いちごフェア」を開催する。販売となるのは、「赤い誘惑！いちごたっぷりクラウンパフェ」、「甘い罠！いちごとショコラのハーモニーサンデー」、「〆で落ちる！いちごのスイートティラミス」の3商品。焼肉を食べた後だからこそ、いちごのさっぱりした味わいが十分に楽しめるという。【商品画像】いちごフェアで販売の商品を全て見る〈商品一覧〉■赤い誘惑！い