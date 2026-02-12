スナッグゴルフ体験会勝央町緑地運動公園岡山・勝央町太平台11日 岡山県勝央町出身のプロゴルファー・東浩子選手が11日、地元の子どもたちと一緒に「スナッグゴルフ」を楽しみました。 11日の体験会には勝央町の小学生ら約30人と、地元出身で生涯獲得賞金1.8億円超のプロゴルファー、東浩子選手（33）が参加しました。 スナッグゴルフは、子どもから高齢者まで誰でもどこでも楽しめるようにアメリ