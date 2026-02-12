2月8日までの1週間に高知県内のインフルエンザ新規感染者数が定点医療機関あたり30人を超え、県は再び12日付けでインフルエンザの警報を発表しました。県によりますと、2月8日までの1週間に定点医療機関あたりのインフルエンザの新規感染者数は31・42人と、警報基準値である30人を上回りました。このため県は再び12日付でインフルエンザの警報を発表したもので、シーズン中に2回目の警報が発表されるのは、県が統計を取り始