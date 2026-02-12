衆院選で大敗した中道改革連合では、新たな代表を決める代表選挙が先ほどから始まりました。立憲民主党出身の階猛氏と小川淳也氏が立候補し、一騎打ちの構図となっています。中道改革連合の代表選はきょう告示され、衆議院の法務委員長を務めた階氏と、立憲民主党で幹事長を務めた小川氏の関係者が立候補を届け出ました。2人はきょう午前10時半から共同記者会見をおこない、決意を語りました。中道改革連合階猛 氏「今まさ