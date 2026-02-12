アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相と首脳会談を行い、イランの核開発問題への対応をめぐり、「具体的な合意には至らなかった」と明らかにしました。会談は全て非公開で行われ、トランプ大統領は最大の焦点となっていた核開発問題などに関するイランへの対応について、「具体的な合意には至らなかったが、私はイランとの交渉を継続し、合意成立の可能性を模索することを強く主張した」と自身のSNSに投稿しま