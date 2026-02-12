MLB・エンゼルスの菊池雄星選手が日本時間12日にキャンプイン。初日からライブBPに登板しました。前日にはキャンプ地に入り、ブルペンで全球種を交えながら20球を投げ込んでいた菊池投手。キャンプイン初日となったこの日にはライブBPを行うなど異例の早期調整を見せます。この日は打者13人と対戦し、被安打2、与四球1、奪三振2で最速約156キロもマーク。球速を出すことを重視したためコントロールに難があったことに触れながら「