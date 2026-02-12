2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が10日、自身のブログを更新。中学生の長男（13）＆小学生の次男（9）の制服姿を公開した。【写真】「ほのぼの！癒される」山田花子が撮影した長男＆次男の近影ショット山田は「仲良しショット」とつづり、息子たちが制服姿で肩を並べた後ろ姿を投稿。「喧嘩もするけど２人の会話に癒やされる母です」と仲むつまじい兄弟の様子を優しく見守る母心を明かしている。コメント欄には「仲良し