12日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」でパーソナリティー山本浩之のパートナー藤林温子アナウンサー（33）が鼻毛を育成中であることを語った。花粉症に悩む藤林アナが先週、病院に行ったところ、医師から「うわっ！鼻毛がほとんどない！」「これはかゆいはず」「花粉症がひどい」と告げられた。8日放送の「MBSヤングタウン」では笑福亭鶴瓶らを相手に鼻毛談義を展開し、盛り上がった。「育毛剤ではどうかと思っ